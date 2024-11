Nikeata Thompson äußert sich zu ihrer schweren Vergangenheit

Für Nikeata Thompson (44) könnte es karrieretechnisch kaum besser laufen. Sie arbeitet nicht nur als erfolgreiche Choreografin, sondern auch als Schauspielerin und Autorin. Ihren Ruf als toughe, selbstbewusste Frau musste sie sich aber hart erkämpfen. Gegenüber vip.de gibt sie ehrliche Einblicke in ihre schwierige Vergangenheit. Dabei erklärt Nikeata, dass sie mit Diskriminierung, Ausgrenzung und Benachteiligung konfrontiert war: "Mein ganzes Leben lang musste ich mich mit all diesen Begrifflichkeiten auseinandersetzen und das seit meiner jüngsten Kindheit. Ich habe vieles 'ausgehalten' und vieles weggeschoben."

Rückblickend würde die 44-Jährige ihrem jüngeren Ich aus heutiger Sicht raten, die eigene "Stimme" zu finden: "Es ist nicht gesund, alles in sich zu behalten und ich glaube fest daran, dass Kommunikation ein Schlüsselfaktor ist." Sie ergänzt, dass es wichtig sei, sich mit seinen Gedanken und Gefühlen anderen Menschen anzuvertrauen – und Grenzen zu ziehen: "Ich versuche den Hass, den andere Menschen mir entgegenbringen, nicht anzunehmen, denn diese Personen kennen mich überhaupt nicht. Das klappt nicht immer, aber immer öfter", erklärt Nikeata.

Die reflektierte Moderatorin lässt sich inzwischen nicht mehr von Hatern herunterziehen und geht stolz ihren eigenen Weg. Als gefragter Gast war sie so beispielsweise im vergangenen Jahr bei diversen Fernsehshows wie Germany's Next Topmodel oder Joko & Klaas gegen ProSieben zu sehen. Zudem übernahm sie Auftritte in verschiedenen Fernsehserien und viele weitere Jobs. Zum Ende ihres aufregenden Jahres 2023 entspannte sie sich deshalb ausgiebig, wie sie im Promiflash-Interview verriet.

Getty Images Nikeata Thompson, Choreografin

ProSieben/Sven Doornkaat Nikeata Thompson, Dame Joan Collins und Heidi Klum

