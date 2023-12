Hier kuschelt Henrik Stoltenberg mit seinem Daniel im Bett!

Er zeigt sich verliebt! Der Love Island-Star Henrik Stoltenberg bestätigte vor wenigen Tagen, dass er in einer festen Beziehung mit seinem Freund Daniel Wiese ist. Zuvor hatte er vermehrt seine Follower in den sozialen Medien an seinem neuen Glück teilhaben lassen. So veröffentlichte er mehrfach verliebte Pärchenfotos im Netz. So auch jetzt: Henrik und sein Daniel kuscheln gemütlich im Bett!

Auf seinem Instagram-Profil teilt die TV-Bekanntheit einen Schnappschuss, auf dem man das Pärchen gemeinsam sieht. Dabei hält der Influencer die Augen geschlossen und sein Liebster liegt mit dem Kopf an seine Brust gekuschelt. Zuvor erhielten Henrik und sein Daniel aber gemischte Kommentare auf der Plattform. "Was? Wie süß! Ja, dann mal Glückwunsch, hoffentlich bist du nun in deinem Hafen angekommen!", wünscht nämlich ein Fan, während aber ein anderer schreibt: "Weiß nicht, ob ich das glauben soll."

Für seine Beziehung zu einem Mann erntete der Politikerenkel aber auch negative Worte von Personen des öffentlichen Lebens. So bezeichnete Sam Dylan (32) Henriks neue Beziehung und das Interesse an Männern sogar als Schwindel. "Es ist so unangenehm. Es gibt Leute, die faken schon, dass sie plötzlich schwul sind", behauptete dieser.

Instagram / henrik_stoltenberg Daniel Wiese und Henrik Stoltenberg

Instagram / henrik_stoltenberg Daniel Wiese und Henrik Stoltenberg, Dezember 2023

Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

