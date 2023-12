Henrik Stoltenberg knutscht Mann: Sam Dylan hält es für fake

Was steckt hinter Henrik Stoltenbergs Kuschelei? Der ehemalige Love Island-Star sorgt seit einigen Wochen für süße Gerüchte. Mitte November zeigte er sich erstmals ganz vertraut mit einem unbekannten Mann – seit Ende der Woche ist die Beziehung offenbar bestätigt. Der Unternehmer datet den Moderator Daniel Wiese. Doch die Knutsch-Offensive ruft auch Kritiker auf den Plan: Sam Dylan (32) hält Henriks neue Liebe anscheinend für fake!

"Es ist so unangenehm. Es gibt Leute, die faken schon, dass sie plötzlich schwul sind", schreibt der Promi Big Brother-Star auf Instagram. Damit bezieht er sich offensichtlich auf Henrik, der in der Vergangenheit mehrere Shitstorms erlebte: "In der Hoffnung, dass sie dann wieder ein besseres Image bekommen. Also werden jetzt Kussfotos gefaket und gepostet!" Der offen homosexuelle Entertainer beteuert weiter, die Person habe dennoch seine Freundin um ein Date gefragt.

Viele Fans zeigten sich nach dem Kussfoto ebenfalls zunächst irritiert – bisher hatte Henrik nämlich in der Öffentlichkeit nur heterosexuelle Beziehungen geführt. Zahlreiche Promis stehen aber hinter dem Politikerenkel. "Nur das Beste für euch", schrieb Julian Evangelos (31), Patrick Fabian (36) kommentierte sogar mit: "Jetzt bin ich neidisch!"

Daniel Wiese und Henrik Stoltenberg, Dezember 2023

Sam Dylan, Realitystar

Daniel Wiese und Henrik Stoltenberg

