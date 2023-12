Henrik Stoltenberg bestätigt: Er ist an Daniel vergeben!

Henrik Stoltenberg teilt intime Einblicke in sein Leben! Der Kölner war eigentlich durch Love Island bekannt geworden. In der Show hatte er einige Frauen gedatet – das setzte sich auch später fort. Umso überraschter waren einige Fans dann, als er sich zuletzt knutschend mit einem Mann zeigte. Nun bestätigt Henrik die Beziehung und verrät zudem, wie er seine Liebe für Männer entdeckte...

In seiner Instagram-Story beantwortet der Politikerenkel nun die Frage, wie er selbst gemerkt habe, dass er auch auf Männer stehe. Dazu erklärt er: "Seitdem ich in Frankreich zu mir gefunden habe und in Ruhr war... Als ich am Anfang hier war, hatte ich ein tiefes und ruhiges Gespräch mit einem Freund und habe ihm die Hand auf den Schoß gelegt." Sein Kumpel habe ihn später gefragt, ob es sein könne, dass Henrik auch auf Männer stehe – das habe ihn zum Nachdenken gebracht. "Und dann habe ich meinen aktuellen Freund kennengelernt", schildert er.

Henrik scheint mit seinem Liebsten mehr als glücklich zu sein. Bei seinem Auserwählten handelt es sich um Daniel Wiese, einen Radiomoderator. Mit dem Hamburger posierte Henrik auch schon für süße Pärchenfotos, auf denen die zwei sich unter anderem küssen.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Darsteller

Instagram / henrik_stoltenberg Daniel Wiese und Henrik Stoltenberg, Dezember 2023

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Influencer

