Papst Franziskus bricht mit Wahl seines Grabes Tradition!

Damit sorgt er für eine Überraschung! Papst Franziskus I. (87) ist, nachdem sein mittlerweile verstorbener Vorgänger Papst Benedikt XVI (✝95) auf sein Amt verzichtet hatte, im März 2013 zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ernannt worden. Zurzeit hat der gebürtige Argentinier mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Er hat bereits den Ort seiner Beisetzung geplant. Bei der Wahl bricht Papst Franziskus die jahrhundertealte Tradition – er will nicht im Petersdom begraben werden!

In einem Interview mit dem mexikanischen Sender N+ tut er seinen Wunsch kund. Er wolle in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore beerdigt werden. Diese gilt als seine Lieblingskirche. "Früher ging ich, wenn ich in Rom war, immer am Sonntagmorgen dorthin. Es gibt eine sehr starke Verbindung", erklärt sich Franziskus. Die Grabstelle soll bereits vorbereitet sein.

In der letzten Zeit häufen sich Berichte über seinen schlechten gesundheitlichen Zustand. Der 86-Jährige musste bereits mehrmals in ein Krankenhaus. Im Sommer dieses Jahres hatte das Kirchenoberhaupt nach einer Routineuntersuchung sogar notoperiert werden müssen, da ein Darmverschluss drohte.

