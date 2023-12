So lief Prinz William und Kates Weihnachtsshooting ab!

Er gibt Einblicke hinter die Kulissen! Wie jedes Jahr warfen sich die Mitglieder der britischen Königsfamilie auch 2023 in Schale und ließen sich für die traditionelle Weihnachtskarte ablichten – so auch Prinz William (41) und dessen Frau Kate (41): Gemeinsam mit ihren Kids George (10), Charlotte (8) und Louis (5) posierten sie in diesem Jahr in Jeans und weißen Oberteilen für die Kamera. Doch wie lief das Fotoshooting von William und seiner Familie eigentlich ab?

Das verrät jetzt der Fotograf selbst! "Zweifellos eine der entspanntesten und angenehmsten Sitzungen, die ich je hatte, und dank der Kinder habe ich jetzt eine ganze Reihe neuer Witze, die genau auf meinem Niveau sind...", witzelt Josh Sinner auf seinem Instagram-Account und bedankt sich zudem bei William und Kate für die Zusammenarbeit. Wie George, Charlotte und Louis den Fotografen zum Lachen bringen konnten, verriet er allerdings nicht. "Ich fürchte, ich behalte sie für mich", so Josh.

Was wohl der Fotograf zu den aktuellen Reaktionen im Netz sagt? Denn während es auf seinem Account Glückwünsche für die Zusammenarbeit mit dem britischen Thronfolger und dessen Familie hagelt, machen sich einige User wegen einer vermeintlichen Photoshop-Panne über das Bild lustig. William und Kate sei das äußerst unangenehm, wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet: Der 41-Jährige und seine Frau sollen aufgrund der Kommentare zu ihrem Bild "peinlich berührt" sein.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de