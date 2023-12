Am Filmset: Gerard Butler überrascht mit neuer Haarpracht!

Er ist kaum wiederzuerkennen! Gerard Butler (54) ist ein erfolgreicher Schauspieler. Der große Hollywood-Durchbruch gelang dem Schotten mit dem Film "300". In darauffolgenden Liebesfilmen wie "P.S. Ich liebe dich" brachte er zahlreiche Fan-Herzen zum Schmelzen. Aktuell steht der Leinwandstar für einen amerikanisch-italienischen Streifen vor der Kamera. Neue Bilder vom Set lassen die Fans erstaunt zurück: Gerard überrascht mit einem neuen Look!

Bei Dreharbeiten in Manhattan wurde der 54-Jährige mit einer neuen Frisur gesichtet: Seine Haare sind hell blondiert! Gerard wirkt aktuell an dem Film "In The Hand Of Dante" mit, der auf dem gleichnamigen Roman von Nick Tosches basiert. Die Handlung spielt abwechselnd im Italien des 14. Jahrhunderts und in Amerika zu Beginn der Nullerjahre.

Dass es am Set auch mal wild hergehen kann, offenbarte der Brite erst kürzlich in der "The Drew Barrymore Show". Bei der Arbeit zum Film "P.S. Ich liebe dich" hatte er seine Kollegin Hilary Swank (49)verletzt: "Sie hatte eine tiefe Wunde über dem Auge. Man konnte sogar die Zähne [des Clips] erkennen. Sie wurde schnell ins Krankenhaus gebracht". Der Frauenschwarm hatte der Oscar-Gewinnerin einen Hosenträger-Clip ins Gesicht geschossen!

Anzeige

MEGA Gerard Butler, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Gerard Butler im August 2019 in Westwood

Anzeige

Getty Images Hilary Swank und Gerard Butler

Anzeige

Wie findet ihr Gerard Butlers neuen Look mit den blondierten Haaren? Super! Steht ihm total gut. Ich finde es sehr gewöhnungsbedürftig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de