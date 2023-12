Angst vorm Altern? Dina Lohan ließ Gesicht und Hals straffen

Dina Lohan (61) hat sich unters Messer gelegt! Normalerweise steht ihre Tochter Lindsay Lohan (37) im Fokus der Öffentlichkeit: Mit Filmen wie "Freaky Friday" oder "Mean Girls" etablierte sie sich im Schauspielbusiness. Doch auch privat lief es in den vergangenen Jahren für Lindsay rund: Nach ihrer Hochzeit durften sie und Bader Shammas im Sommer ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Nun sorgt aber ihre Mama für Aufmerksamkeit: Dina möchte wieder jünger aussehen – und nutzt dafür chirurgische Hilfe!

Das verrät die 61-Jährige jetzt gegenüber Page Six. "Ich wollte wie eine jüngere Version von mir selbst aussehen. Die meisten meiner Freunde haben das vor zehn, 15 Jahren gemacht", gesteht Dina. Dass sie sich für ihr Äußeres unters Messer legen würde, habe sie lange Zeit nicht gewollt – dennoch bereue sie ihr Face- und Hals-Lifting nicht. "Ich habe immer daran geglaubt, in Würde zu altern, aber wenn man etwas für sich selbst tun will, dann sollte man es tun", so Dina.

Nachdem Dina nun optisch etwas nachhelfen ließ, scheint sie auch bereit für eine neue Liebe zu sein. Die Unterstützung ihrer Tochter Lindsay habe sie allemal: "Meine Kinder sagen: 'Mommy, du bist dran.'" Dass sich das Mutter-Tochter-Duo so gut versteht, war aber nicht immer so. "Dina weiß, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht hat [...]. Lindsay hat auch ihre Dämonen überwunden. Sie [...] haben viel an sich gearbeitet. Lindsay hat ihre einst zerrüttete Beziehung zu ihrer Mutter wiederhergestellt", verriet ein Insider bereits im vergangenen Jahr gegenüber HollywoodLife.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas im April 2023

Getty Images Dina Lohan im Februar 2014

Getty Images Lindsay und Dina Lohan im Dezember 2017

