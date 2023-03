So reagieren Lindsay Lohans Eltern auf ihre Baby-Neuigkeiten

Lindsay Lohan (36) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Die Schauspielerin verkündete am Dienstag voller Stolz, dass sie und ihr Ehemann Bader Shammas nur acht Monate nach ihrer Hochzeit ihr erstes Kind erwarten. Auch ihre Familie, mit der die "Freaky Friday"-Darstellerin in der Vergangenheit einige Problem hatte, scheint sich über den Nachwuchs zu freuen: Das sagen Lindsays Eltern zu ihrer Schwangerschaft!

Wie TMZ berichtet, wollen die Ex-Eheleute Michael Lohan (62) und Dina Lohan (60) eine aktive Rolle im Leben ihres Enkelkindes einnehmen. Die Oma will für die Geburt sogar zu Lindsay nach Dubai reisen, um ihr zur Seite zu stehen. Sie freue sich sehr für ihre Tochter, die schon lange Mutter werden wolle, und ist sicher, dass diese in ihrer neuen Rolle voll aufgehen werde. Der Opa in spe soll auch schon das Geschlecht des Kindes kennen, dürfe es aber noch nicht verraten.

Die Lohans scheinen sich mittlerweile wieder super zu verstehen – vor rund zehn Jahren sah es bei der Familie aber noch ganz anders aus. Michael habe damals den Ruhm der ehemaligen Disney-Bekanntheit für sich ausgenutzt und so die Vater-Tochter-Beziehung zerrüttet. "Wann immer ich versuche, ihn zurück in mein Leben zu holen, verursacht er Chaos für mich und zieht seine Vorteile daraus", erzählte die 36-Jährige 2013 in einem Interview mit Female First.

