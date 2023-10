Drei Monate nach Geburt: Wie geht es Neu-Mama Lindsay Lohan?

Wie ist das Leben als frischgebackene Mama für Lindsay Lohan (37)? Der Alltag der US-amerikanischen Schauspielerin und ihres Ehemanns Bader Shammas wurde vor rund drei Monaten komplett auf den Kopf gestellt: Das Paar durfte im Juli dieses Jahres nämlich den kleinen Sohn namens Luai auf der Welt begrüßen. Aber wie geht es der gebürtigen New Yorkerin eigentlich als Neu-Mama? Ihr Sohn Luai macht Lindsay so richtig zufrieden und glücklich!

"Lindsay liebt es, Mutter zu sein und geht in ihrer neuen Rolle total auf", verrät jetzt ein Insider gegenüber Us Weekly. Der Informant ergänzt außerdem: "Sie ist an einem sehr stabilen Punkt in ihrem Leben angekommen und wirklich zufrieden." Die neuen Aufgaben sollen sich der "Freaky Friday"-Star und sein Ehemann gleichmäßig untereinander aufteilen, damit niemand überfordert wird. Damit alles reibungslos funktioniert, habe sich das Ehepaar aber auch eine Nanny zur Unterstützung geholt.

Die 37-Jährige, die inzwischen in Dubai lebt, gab auch schon ein Update zu ihrem After-Baby-Body. Ein Insider berichtete außerdem gegenüber Us Weekly, dass Lindsay dank gesunder Ernährung und einem Fitnessplan all ihre Babypfunde verloren habe. Spaziergänge mit ihrem Baby und Bader sollen ihr auch dabei geholfen haben, zurück zu ihrem Gewicht zu gelangen.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im August 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, April 2023

Getty Images Lindsay Lohan bei der Fashionshow von Christian Siriano in New York, 2023

