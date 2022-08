Noch vor Hochzeit: Lindsay Lohan versöhnte sich mit Mutter

Lindsay Lohan (36) und ihre Mama Dina (59) haben endlich wieder zueinandergefunden! Mit Bader Shammas hat die Schauspielerin ihre große Liebe gefunden: Nachdem sich das Paar im November letzten Jahres verlobt hatte, sollen erst vor wenigen Wochen die Hochzeitsglocken geläutet haben. Um ihr Liebesglück vollkommen genießen zu können, war Lindsay vor allem eins wichtig: das seit Jahren kaputte Verhältnis zu ihrer Mutter wiederherzustellen. Jetzt behauptete ein Insider, dass die Beziehung zwischen Lindsay und ihrer Mama stärker denn je ist!

Wie HollywoodLife berichtete, soll das Mutter-Tochter-Duo aus seinen Fehlern gelernt haben: "Dina weiß, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht hat [...]. Lindsay hat auch ihre Dämonen überwunden", erklärte ein Insider gegenüber dem Magazin. "Sie [...] haben viel an sich gearbeitet. Lindsay hat ihre einst zerrüttete Beziehung zu ihrer Mutter wiederhergestellt – die beiden haben jetzt die Art von Mutter-Tochter-Beziehung, die sie sich die ganze Zeit gewünscht haben", ergänzte die Quelle.

Aber auch mit ihrem neuen Schwiegersohn soll sich die 59-Jährige mittlerweile gut verstehen: "Dina hat Bader vom ersten Tag an gutgeheißen [...]. Sie findet, er ist ein toller Kerl und der perfekte Schwiegersohn. Dina ist sehr in das Leben der beiden eingebunden und hat Lindsay so sehr bei der Hochzeit [...] geholfen", gab der Insider ebenfalls preis.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas

Getty Images Lindsay und Dina Lohan im Dezember 2017

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

