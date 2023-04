Vor Geburt: Lindsay Lohan wiedervereint mit ihrer Familie!

Seit ihrer Schwangerschaft scheint Lindsay Lohan (36) immer mehr wert auf Familie zu legen! Die einstige Skandalnudel hatte in den letzten Jahren einiges zu feiern. 2021 nahm sie ihre Karriere als Schauspielerin wieder auf und auch privat läuft es seither bestens. Im vergangenen Sommer heiratete sie ihren Partner Bader Shammas bei einer heimlichen Zeremonie. Im März überraschte sie ihre Fans erneut mit fröhlichen Neuigkeiten: Sie erwartet ihr erstes Kind. Seitdem soll sogar ihre Familie wieder näher zusammenrücken. Während Lindsays Besuch in New York feierte die gesamte Familie eine Wiedervereinigung!

Ein Foto, das TMZ vorliegt, zeigt die werdende Mutter beim Abendessen mit ihrem Mann, ihren Geschwistern und den seit 2005 getrennten Eltern Michael (62) und Dina (60). Dabei soll es sich um das erste Wiedersehen in diesem Ausmaß seit ganzen sieben Jahren handeln. In der vergangenen Woche sei die Schauspielerin, deren Wahlheimat Dubai ist, geschäftlich in New York gewesen. Diese Zeit nutzte sie wohl auch, um ihrer Familie wieder näherzukommen. Eigentlich sollen sie und Bader nur mit ihrem Vater verabredet gewesen sein und sich dann trotz vergangener Schwierigkeiten für ein großes Treffen entschieden haben.

Ein Insider hatte bereits berichtet, dass Lindsay sich noch vor ihrer Hochzeit mit Dina versöhnt haben soll: "Sie […] haben viel an sich gearbeitet. Lindsay hat ihre einst zerrüttete Beziehung zu ihrer Mutter wiederhergestellt – die beiden haben jetzt die Art von Mutter-Tochter-Beziehung, die sie sich die ganze Zeit gewünscht haben."

Getty Images Lindsay und Dina Lohan im Februar 2023 in New York City

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Getty Images Lindsay und Dina Lohan im Dezember 2017

