Wird das Liebesglück jetzt perfekt? Dina Lohan (57), die Mutter der US-amerikanischen Schauspielerin Lindsay Lohan (33), sorgte mit ihrer etwas anderen Beziehung schon für so einige Schlagzeilen – der Grund: Sie hat ihren langjährigen Freund noch nie getroffen. Die Liebe zu ihrem Jesse Nadler fand bis jetzt nur im Internet und am Telefon statt. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr ihre Hochzeit angekündigt hatten, trennte sich Jesse überraschend von ihr. Doch jetzt wollen die beiden den nächsten großen Schritt erneut gehen. Damit ist allerdings immer noch kein reales Treffen gemeint: Dina und Jesse haben sich verlobt!

Auf ihrer Facebook-Seite teilte die 57-Jährige vor Kurzem einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Fans stolz ihren Verlobungsring präsentiert. "Es ist offiziell", schrieb sie zu der Aufnahme. Dina scheint auf Wolke sieben zu schweben, denn auf einen Kommentar antwortete sie: "Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt." Dabei fand die Verlobung auf eine ziemlich skurrile Art und Weise statt. Jesse habe seiner Liebsten den Ring per Post geschickt, weil er aufgrund der aktuellen Situation nicht reisen könne, erklärte er gegenüber Page Six. Jesse und Dina trennen mehrere Tausend Kilometer, denn er lebt in Kalifornien, sie in New York.

Nicht nur die Blondine zeigte ihre Freude im Netz, auch ihre Fans kommentieren fleißig und wollten unbedingt eines wissen: "Wann steht eure Hochzeit an?" Dabei scheint es noch keinen offiziellen Termin zu geben. "Ich lass es euch auf jeden Fall wissen!", versicherte Dina ihrer Fangemeinschaft.

Dina Lohan, Mutter von US-Schauspielerin Lindsay Lohan

Dina Lohan, Mutter von US-Schauspielerin Lindsay Lohan

Dina Lohan, Mutter von US-Schauspielerin Lindsay Lohan



