"Bauer sucht Frau"-Stefanie hat keine Gefühle für Timo!

Das war es wohl mit der Chance auf die Liebe für Stefanie Hausen. Bei Bauer sucht Frau wollte die Schleswig-Holsteinerin endlich den Richtigen für sich finden. Mit dem Bergmann Timo sah es zunächst vielversprechend aus – er durfte sogar bereits ihre Tochter aus einer früheren Beziehung kennenlernen! Doch das hat scheinbar alles nicht gereicht: In der heutigen Folge erteilt Stefanie Timo eine Abfuhr.

Bei "Bauer sucht Frau" lädt die Hundepsychologin ihren Auserwählten heute zu einem Gespräch am See ein, um die Hofwoche Revue passieren zu lassen. Doch während Timo total von Stefanie schwärmt und sie wiedersehen will, sieht das bei ihr anders aus. "Du bist gut so, wie du bist – aber mir ist das Ganze vielleicht ein bisschen zu soft. Also von meiner Seite haben sich keine Gefühle entwickelt", stellt sie klar. Die beiden würden nicht zueinander passen – deswegen schließt die Hühnerbäuerin auch aus, dass sich in Zukunft jemals etwas Romantisches entwickeln wird.

Timo nimmt die Abfuhr verständnisvoll auf. "Das, was gelaufen ist, ist gelaufen. Es ist einseitig gewesen – wenn ich soft bin und das ihre Meinung ist [...], dann ist das so und dann muss man damit auch klarkommen", betont er. Trotzdem wollen die beiden ihre gemeinsame Zeit in positiver Erinnerung behalten.

Anzeige

RTL Stefanie, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Stefanie im Einzelgespräch mit Kandidat Timo

Anzeige

RTL Stefanie, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de