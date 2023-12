Dann beginnt die dritte Staffel von "Diese Ochsenknechts"

Bald gibt es noch mehr Einblicke in ihr Familienleben! Anfang 2022 flimmerte die erste Staffel von Diese Ochsenknechts über die Bildschirme. Die Reality-TV-Show dreht sich um Natascha Ochsenknecht (59) und ihre Kinder Cheyenne (23), Wilson (33) und Jimi (31). Eine zweite Season erschien bereits Anfang dieses Jahres und sorgte für reichlich Drama und Spannung. Nun ist der Starttermin für die nächsten Folgen bekannt!

Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wird, müssen sich die Fans der Serie nicht mehr lange gedulden: Am 12. Februar 2024 wird die dritte "Diese Ochsenknechts"-Staffel auf Sky One Premiere feiern. Die Zuschauer dürfen sich auf insgesamt acht Folgen freuen – und in denen soll es "so wie privat wie noch nie" werden. Neben Natascha und Wilson sind Cheyenne und ihr Mann Nino wieder mit dabei. Außerdem wird auch Großmutter Bärbel zu sehen sein. Einer fehlt jedoch: Jimi.

Dass der Schauspieler in der neuen Season nicht mit von der Partie ist, hat auch einen Grund: Er hat sich mit seiner Familie verkracht und bisher noch nicht versöhnt. Der Auslöser dafür war das zerrüttete Verhältnis zu seiner Ex und Mutter seines Kindes, Yeliz Koc (30). Der anhaltende Streit wird sicherlich auch für ordentlich Gesprächsstoff in der Show sorgen.

