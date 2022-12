Dann startet die zweite Staffel von "Diese Ochsenknechts"!

Bald dürfen sich die Fans über noch mehr Content von Familie Ochsenknecht freuen! Zu Beginn des Jahres flimmerte die neue Reality-TV-Show Diese Ochsenknechts, die sich rund um Natascha (58) und ihre Kinder Wilson (32) , Jimi (30) und Cheyenne (22) dreht, zum ersten Mal über die Bildschirme. Bei den Zuschauern kam das Format super an – dementsprechend war es auch keine große Überraschung, als die Familie im Mai verkündete, dass es eine zweite Season geben wird. Nun steht endlich ein Termin für den Staffelstart fest!

Auf Instagram verkündete das Familienoberhaupt jetzt die Neuigkeiten. "Guten Morgen, endlich geht es wieder los! Ab dem 13. Februar sind wir am Start", schrieb Natascha zu einem Schnappschuss, auf dem sie mit ihren drei Kindern und ihrem Schwiegersohn Nino Sifkovits zu sehen ist. Die 58-Jährige teaserte zudem an, dass die Zuschauer auch in der neuen Season wieder voll auf ihre Kosten kommen werden: Es wird wie immer wild."

In der ersten Staffel ließ die Familie die Fans bereits an einigen besonderen Momenten teilhaben. Sogar Cheyenne und Ninos Hochzeit wurde von Kameras begleitet. Ob auch ihre Schwangerschaft, die sie am Freitag bestätigt hatte, eine Rolle in der zweiten Season spielen wird, bleibt allerdings noch abzuwarten.

