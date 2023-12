Eva Benetatou frisch verliebt: Ex Chris freut sich für sie!

Hier scheint kein böses Blut zu fließen. Zwei Jahre lang waren Eva Benetatou (31) und Chris Broy (34) ein Paar gewesen – doch noch während die TV-Bekanntheit mit ihrem ersten Kind schwanger gewesen war, hatten sie sich getrennt und ein Rosenkrieg entfachte. Inzwischen sind die beiden Streithähne einander wieder positiver gestimmt. Deshalb freut sich Chris jetzt sogar über Evas neue Beziehung, wie er Promiflash versichert!

"Ich freue mich für sie. Sie hat es ja jetzt schon ein paar Mal wieder versucht, seitdem wir auseinander sind und hatte immer wieder Pech", erklärt er im Promiflash-Interview. Deshalb wünsche Chris seiner Ex jetzt mehr Glück und nur das Beste – sie scheine auch sehr verliebt zu sein. Lust, Evas neuen Freund kennenzulernen, hat er aber nicht. "Eigentlich ist mir das auch egal. Mein Interesse gilt nur meinem Sohn und da will ich natürlich wissen, mit wem George so in Kontakt kommt", stellt der Realitystar klar.

Eva gab erst in der vergangenen Woche bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist. Bei dem Mann an ihrer Seite, den sie auf einer Vernissage kennengelernt hatte, handelt es sich um den 43-jährigen Dennis Kessmeyer. Bereits jetzt gibt es aber böse Gerüchte um den Unternehmer: Er soll fremdgeflirtet haben...

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy an Georges Geburtstag

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer im Dezember 2023

