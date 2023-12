Existenzängste: Anna Heiser kann Kredit nicht allein tilgen

Anna Heisers (33) Pechsträhne scheint nicht abzureißen. Im Mai dieses Jahres hatten die Influencerin, ihr Bauer sucht Frau-Partner Gerald und ihre zwei gemeinsamen Kinder einen Autounfall. Wenige Wochen später wurde ihre Farm angezündet – ein Brandstifter hatte sein Unwesen getrieben. Der Wind entfachte das Feuer kurz darauf erneut. Dabei hatten Anna und Gerald dieses Jahr ohnehin viele finanzielle Rückschläge. Nun sieht es noch schlechter für das Paar aus.

In ihrer Instagram-Story berichtet die Namibia-Auswanderin, dass der Tag mit schlechten Neuigkeiten begonnen habe: "Gerald hat gestern eine Bewässerungsanlage angeschlossen, von der die Existenz der Farm abhängig ist und es hat sich herausgestellt, dass das Bohrloch, das von einer speziellen Firma gemessen worden ist, nicht genug Wasser liefert." Anna allein könne den Kredit dafür nicht abbezahlen – auch wenn sie noch Geld über Instagram verdient.

Die zweifache Mutter habe ein schlechtes Gewissen, vor allem, weil sie aktuell in Polen und nicht bei Gerald in Namibia ist: "Es tut mir so leid für meinen Mann, denn seine Träume sind gerade am Zerplatzen. Er versucht, nach einer Lösung zu suchen und ich sitze hier und kann nichts machen." Ihre Hoffnungen auf bessere Zeiten scheinen sich allmählich zu zerschlagen. "Was will uns das Universum sagen? Es gibt nur Rückschläge mit der Farm", ärgert sie sich.

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon und ihrer Tochter Alina

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Juli 2023

