Hat er ein Date? Wieder Flirtgerüchte um Mauricio Umansky!

Hat dieses Abendessen etwas zu bedeuten? Im Sommer wurde bekannt gegeben, dass die Ehe von Kyle Richards und Mauricio Umansky zerbrochen ist. Die Real Housewives of Beverly Hills-Protagonistin und ihr Ehemann waren ganze 27 Jahre lang ein Paar gewesen. Nach dem Ehe-Aus wurde bereits heiß gemunkelt, dass der Dancing with the Stars-Kandidat und seine Profitänzerin Emma Slater (34) zusammen sind. Nun wurde Mauricio mit einer weiteren Frau gesichtet!

Bilder zeigen ihn am Sonntagabend auf dem Weg zum Abendessen in Aspen, Colorado. An Mauricios Seite ist dabei die Influencerin Alexandria Wolfe. Die beiden scheinen ihre gemeinsame Zeit sehr zu genießen: Der Immobilienmakler und seine 20 Jahre jüngere Begleitung strahlen über das ganze Gesicht und wirken total entspannt.

Auch um Mauricios Ex Kyle ranken sich bereits seit längerem Gerüchte um eine neue Liebelei. Sie soll schon während der Ehe eine Affäre mit Morgan Wade (29) gehabt haben! Das dementierten die TV-Bekanntheit und die Sängerin immer wieder – allerdings haben sie eine ganz spezielle Freundschaft zueinander.

Getty Images Mauricio Umansky mit Ehefrau Kyle Richards, Schauspielerin

Backgrid Mauricio Umansky und Alexandria Wolfe im Dezember 2023 in Aspen

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

