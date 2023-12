Kyle Richards und Morgan Wade haben besondere Freundschaft

Sie weiß sie zu schätzen. Das Liebesleben von Kyle Richards geriet vor einigen Monaten ins Rampenlicht, nachdem ihr eine Liaison mit Morgan Wade (29) nachgesagt wurde. Doch die Reality-TV-Darstellerin bestreitet die Gerüchte – die Tante von Paris Hilton (42) und die Musikerin sollen lediglich befreundet sein. Eine Romanze sei also Fehlanzeige. Jetzt plaudert Kyle allerdings aus dem Nähkästchen und spricht über die Beziehung mit Morgan.

In einer neuen Folge ihrer Show The Real Housewives of Beverly Hills wurden die beiden Frauen während eines Telefonats gefilmt. Im Interview erklärt Kyle daraufhin, was ihre Freundschaft mit der 29-Jährigen ausmacht. "Meine Beziehung zu Morgan ist ganz anders als die zu meinen anderen Freunden. Sie zieht mich ständig auf, ich weiß, wenn Morgan und ich zusammen abhängen, werde ich aufs Korn genommen", gibt sie Einblicke in ihr Verhältnis.

Doch Morgan wird Kyle wahrscheinlich auch in der vergangenen Zeit zur Seite gestanden haben. Denn Kyle und ihr Noch-Ehemann Mauricio Umansky hatten im September ihre Trennung bestätigt. Das Liebes-Aus und die Affärengerüchte um ihren Ex nimmt Kyle allerdings mit Humor, wie Us Weekly berichtete.

Getty Images Kyle Richards, Realitystar

Instagram / morganwademusic Kyle Richards und Morgan Wade im Flugzeug

Getty Images Mauricio Umansky und seine Ehefrau Kyle Richards

