Krise überwunden? Molly-Mae Hague zeigt sich wieder mit Ring

Die Spekulationen um Molly-Mae Hagues (24) Liebesleben reißen nicht ab! Die Influencerin hatte 2019 bei der britischen Version von Love Island Tommy Fury kennen- und lieben gelernt. Im Sommer hat sich das Paar dann verlobt. Doch seit einigen Wochen machen Krisengerüchte die Runde, weil der Boxer ziemlich oft allein feiern geht. Zudem wurde die Blondine bereits häufiger ohne ihren großen Verlobungsring gesichtet. Auf neuen Schnappschüssen trägt sie ihren Ring jedoch wieder!

Neue Bilder, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen die 24-Jährige und ihren Verlobten gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Bambi. Die Influencerin trägt auf den Fotos eine schwarze Bomberjacke, die sie mit einer Jogginghose kombiniert. Doch ein Schmuckstück sticht besonders ins Auge: Am Ringfinger funkelt ihr Verlobungsring im Wert von 690.000 Euro. Ist bei dem Pärchen also wieder alles in Ordnung?

In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video verriet Molly-Mae, dass sie von ihren Fans mit Fragen bombardiert wurde, die wissen wollten, was mit ihr und Tommy los sei. Die TV-Bekanntheit stellte klar: "Jeder muss mit anderen Dingen in seinem Leben und in seiner Beziehung zurechtkommen. Manchmal ist es schwierig, dass nicht immer alles perfekt ist."

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Mai 2023

