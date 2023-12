"Nicht immer perfekt": Molly-Mae Hague äußert sich zur Krise

Molly-Mae Hague (24) klärt einiges auf! Die einstige UK-Love Island-Teilnehmerin und ihr Verlobter Tommy Fury scheinen ein paar schwere Wochen durchlebt zu haben. Die Influencerin war ohne ihren Verlobungsring unterwegs, während der Boxer viel am Feiern war. Außerdem betonte die Mutter einer Tochter, dass es ihr derzeit nicht gut gehe. Viele Fans vermuteten eine Liebeskrise. Jetzt bricht Molly-Mae ihr Schweigen!

In einem neuen YouTube-Video stellt sie sich den Fragen ihrer Follower, die selbstverständlich wissen wollten, was mit ihr und Tommy los sei. Molly-Mae versteht das Interesse, da sie ein öffentliches Leben führt: "Jeder muss mit anderen Dingen in seinem Leben und in seiner Beziehung zurechtkommen. Manchmal ist es schwierig, dass nicht immer alles perfekt ist [...]. Und wenn es das nicht ist, gibt es Millionen von Menschen, die ihre Meinung dazu sagen und darüber reden."

Sie finde es süß, dass User sich sorgen und sich melden. "Aber ehrlich gesagt, geht es mir gut", stellt sie klar. Anscheinend ist bei Molly-Mae und Tommy wieder alles gut. Das zeigen nun auch diese Bilder, die Daily Mail vorliegen. Die Eltern der kleinen Bambi laufen Händchen haltend über einen Parkplatz.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2023

Getty Images Molly-Mae Hague, TV-Star

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

