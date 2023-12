Melissa-Ersatz? Das denkt "Bachelor in Paradise"-Rebecca

Was denkt sie nun darüber? In der aktuellen Folge von Bachelor in Paradise wagten Rebecca Ries und Adrian Alian (27) den nächsten Schritt: Sie lernten einen Teil der Familie kennen. Doch Adrians Mama hatte eigentlich eine andere Frau erwartet: Sie ist großer Fan von Melissa Damilia (28). Das erläuterte die Mutter auch offen heraus. Aber wie fand Rebecca es, dass Adrians Mutter lieber Melissa gehabt hätte? Promiflash hakt bei ihr nach!

"Melissa ist eine tolle Frau. Ich denke, sie ist von vielen Müttern die Favoritin", witzelt die 28-Jährige im Interview mit Promiflash. Dennoch steht Rebecca zu sich und lässt sich davon nicht beirren: "Klar ist das nicht das schönste Gefühl gewesen, aber dennoch bin ich ich und ich habe das Beste draus gemacht. Wenn die Mama mich richtig kennenlernt, bin ich ihre neue Favoritin."

Aber nicht nur Adrians Mama war bei dem "Bachelor in Paradise"-Date anwesend – auch Rebeccas Mutter reiste extra nach Thailand, um den neuen Mann an ihrer Seite kennenzulernen. Für die einstige Der Bachelor-Kandidatin war das ziemlich besonders: "Es war für mich sehr aufregend, weil ich meiner Mama seit fünf Jahren keinen Mann mehr vorgestellt habe."

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Das Familiendate von Adrian und Rebecca bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Rebecca Ries und Adrian Alian bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

RTL / Frank Fastner Rebecca Ries bei "Der Bachelor"

Anzeige

Wie findet ihr Rebeccas Einstellung, dass sie sich nicht von Adrians Mama beeinflussen lässt? Super, sie sollte zu sich selbst stehen! Mich hätte das schon etwas verunsichert... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de