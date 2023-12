Nach 15 Jahren: Kylie Minogue wird den Krebs nie vergessen

Das hat sehr tiefe Spuren bei ihr hinterlassen. Bei Kylie Minogue (55) war im Mai 2005 Brustkrebs diagnostiziert worden. Kurz darauf wurde die Popsängerin operiert, anschließend unterzog sich die "All the Lovers"-Interpretin einer Chemotherapie, die sechs Monate dauerte. Die Behandlung schlug an und die Australierin besiegte die Krankheit. Doch 18 Jahre später hat Kylie mit schlimmen Erinnerungen an diese Zeit zu kämpfen.

Im Gespräch mit "CBS News" spricht sie über ihre Gefühle und darüber, wie sehr sie das Ganze nach all den Jahren belastet. "Es ist ein Trauma. Und jedes Trauma sitzt in dir", erklärt Kylie und kämpft mit den Tränen. Die 55-Jährige fügt hinzu: "Die Erfahrung einer Krebsdiagnose wird in mir weiterleben. Es war schwierig." Allerdings räumt Kylie auch ein, dass es "erstaunlich" war, da sie sehr viel über ihren Körper gelernt habe und sie von ihren Liebsten unterstützt wurde.

In einem Interview vor drei Jahren hatte die Blondine verraten, wie sich der Krebs auf ihr Leben ausgewirkt hat. Laut Kylie gebe es auch durchaus Positives zu berichten. "Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass das Leben nur aus Momenten besteht. Je mehr Momente schön sind, desto mehr wird man dankbar dafür", schilderte sie People.

Kylie Minogue bei der "Kingsman: The Golden Circle"-Weltpremiere in London

Kylie Minogue, Sängerin

Kylie Minogue, Sängerin

