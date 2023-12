Nach Nierenversagen: So schlimm stand es um Popikone Madonna

Sie bangte um ihr Leben! Vor wenigen Monaten schockierte Madonna (65) ihre Fans mit besorgniserregenden Neuigkeiten: Die Sängerin musste aufgrund eines bakteriellen Infekts ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Zustand der US-Amerikanerin war sogar so kritisch, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden musste. Die "Like a Prayer"-Interpretin konnte nicht mehr selbstständig atmen. Nun berichtet Madonna, wie kritisch es wirklich um sie stand!

Wie Page Six berichtet, schüttete die Musikerin ihren Fans bei einem Konzert in New York ihr Herz aus: "Die Tatsache, dass ich jetzt hier bin, ist ein verdammtes Wunder." Das Bewusstsein habe sie damals zu Hause verloren: "Ich bin auf dem Boden meines Badezimmers ohnmächtig geworden und auf der Intensivstation aufgewacht." Den Schock über das Geschehene scheint sie aber inzwischen gut verarbeitet zu haben. "Übrigens musste ich fast sterben, um alle meine Kinder in einen Raum zu bekommen", scherzte die Ex von Guy Ritchie (55).

Die Fans machen sich schon länger Sorgen um den Gesundheitszustand des Popstars. "Du siehst mager und müde aus, all das Touren ist eine Menge für eine 65-jährige Frau", kommentierte ein besorgter Fan einen Instagram-Beitrag der Künstlerin. Laut einem Insider, der sich gegenüber Us Weekly äußerte, seien Madonnas Kinder ebenfalls nicht begeistert, dass ihre Mutter wieder Konzerte gibt.

