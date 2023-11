Tour zu anstrengend? Fans machen sich Sorgen um Madonna!

Übernimmt sie sich etwa? Derzeit ist Madonna (65) auf großer Welttournee. Kurz vor Tourauftakt musste die "Like a Prayer"-Interpretin jedoch für einige Zeit ins Krankenhaus. Ein bakterieller Infekt hatte bei der Musikerin zu Nierenversagen geführt. Seitdem reißen die Spekulationen um ihren Gesundheitszustand nicht ab. Nun sorgt sie erneut für Wirbel: Die aktuellen Aufnahmen von Madonna bereiten einigen Fans große Sorgen!

Auf Instagram teilt die Sängerin einige Bilder von sich, die sie im Rahmen ihrer Tour in Paris zeigen. Die Aufnahmen lösen bei ihren Fans Sorge aus. "Du siehst mager und müde aus, all das Touren ist eine Menge für eine 65-Jährige Frau", schreibt ein Fan. Ein zweiter fügt hinzu: "Ich hoffe, es geht dir gut, Mama, Queen of Pop, ruh' dich auf dieser Weltreise aus."

Nicht nur die Fans machen sich Gedanken um die Musikerin. Auch Madonnas Kinder sollen von der Tatsache, dass ihre Mutter wieder Konzerte gibt, alles andere als begeistert sein. "Sie wollten nicht, dass Madonna sich zu früh anstrengt, aber sie wissen, dass Musik ihre Leidenschaft ist und dass sie unbedingt auf Tour gehen wollte", verriet ein Insider vor einigen Tagen gegenüber Us Weekly.

Getty Images Madonna, März 2016

Getty Images Madonna, Oktober 2015

Getty Images Madonna, Sängerin

