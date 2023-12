Seltenes Foto: Bruce Willis nach Demenz-Diagnose gesichtet

Schickt er seinen Fans ein Zeichen? Bruce Willis (68) hatte im Jahr 1988 mit der Filmreihe "Stirb Langsam" seinen großen internationalen Durchbruch gefeiert. Seitdem konnte er viele Erfolge verbuchen. Zuletzt wurde es jedoch ruhiger um den Schauspieler: 2022 wurde bei ihm eine Aphasie diagnostiziert. Anfang dieses Jahres wurden dann weitere traurige Nachrichten öffentlich: Zusätzlich zu der Sprachstörung leidet der Leinwandheld auch an Demenz. Daraufhin zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück und zeigt sich nur noch selten. Jetzt wurde Bruce jedoch gesichtet!

Auf einem Foto, das Mirror vorliegt, ist der Schauspieler auf dem Beifahrersitz eines Autos zu sehen. Aus dem geöffneten Fenster zeigt der "Pulp Fiction"-Star den umherlaufenden Passanten ein Peace-Zeichen. Auf dem Schnappschuss trägt er ein rot-schwarz-kariertes Hemd und eine schwarze Kappe. Zudem macht der Hollywoodstar einen fitten und zufriedenen Eindruck, als er begleitet von zwei Bodyguards in Studio City herumfährt.

Erst vor wenigen Tagen wandte sich eine Quelle mit erschütternden Neuigkeiten an die Öffentlichkeit. Gegenüber Us Weekly erklärte sie, dass Bruce' Familie ihm kaum von der Seite weiche, um jeden Moment mit ihm auskosten zu können: "Keiner weiß, wie viel Zeit Bruce noch hat, also genießen sie jeden Moment, den sie mit ihm verbringen können."

