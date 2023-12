Tom Cruise mit Elsina auf heimlichem Weihnachtsmarkt-Date

Tom Cruise (61) genießt die Vorweihnachtszeit! Nach der Scheidung von Katie Holmes (45) geht der Schauspieler mehr als zehn Jahre alleine durchs Leben. Seit wenigen Wochen soll es aber eine neue Frau in seinem Leben geben: Elsina Khayrova. Mit dem russischen Model wurde der Mission: Impossible-Darsteller in den vergangenen Wochen mehrere Male gesehen. Auf dem Weihnachtsmarkt genossen Tom und Elisa nun erneut ihre Zweisamkeit!

Wie Insider gegenüber The Sun verraten, seien der 62-Jährige und Elsina vor wenigen Tagen auf dem Winter-Wonderland-Markt in London gewesen. Um nicht von Fans erkannt zu werden, sollen sich die beiden unauffällige Verkleidungen angezogen haben, seien aber trotzdem von ein paar Sicherheitskräften begleitet worden. "Es ist ein wirklich romantischer Ort für Paare und Tom und Elsina fügten sich perfekt ein. Sie spazierten um alle Attraktionen herum und nahmen alles in sich auf, genau wie jeder andere auch", erklärt ein Informant.

Die beiden scheinen aktuell ziemlich viel Zeit miteinander zu verbringen! Laut Daily Mail hatte Tom seine mutmaßliche neue Freundin erst vergangenen Freitag zum Essen eingeladen – und dafür tief in die Tasche gegriffen: Er soll eine ganze Etage eines Restaurants gemietet haben, um mit ihr ungestört zu sein. Dort habe der Hollywoodstar für sich und Elsina für rund 580 Euro Sushi und Hummer stellt.

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Instagram / elsina_k Elsina Khayrova, Model

Getty Images Tom Cruise im Februar 2023

