Tom Cruise und seine Elsina genießen kostspieliges Date

Für sie zieht er alle Register! Schon vor über zehn Jahren hatte sich Tom Cruise (61) von seiner dritten Ehefrau Katie Holmes (44) scheiden lassen. Seitdem schien er erfolglos nach der großen Liebe zu suchen: So kursierten vor wenigen Monaten unter anderem die Gerüchte, dass Tom an der Sängerin Shakira (46) interessiert sei. Aber auch auf die Modern Family-Darstellerin Sofia Vergara (51) warf er offenbar ein Auge. Aktuell soll aber das Model Elsina Khayrova die Frau seiner Wahl sein – und die umwirbt Tom mit allen Mitteln!

Wie Daily Mail jetzt berichtet, genossen der Hollywoodstar und seine Auserwählte ein Dinner im Mayfair-Restaurant – dafür scheute Tom keine Kosten und Mühen: Tom mietete eine ganze Etage, um dort mit Elsina Hummer und Sushi für umgerechnet 580 Euro zu essen. "Tom schien sehr verliebt zu sein und hing an jedem Wort, das Elsina sagte. Sie schienen sich körperlich sehr nahe zu sein", berichtete zudem ein Insider gegenüber dem Medium. Nach dem kostspieligen Dinner verließen die beiden das Lokal durch einen Hintereingang.

Ob Elsina die Richtige für den Mission: Impossible-Star ist? Eine weitere Quelle verriet, dass Tom ziemlich in die schöne Russin verschossen sei. "Sie waren unzertrennlich – eindeutig ein Paar", berichtete sie, nachdem die beiden gemeinsam eine Party in London besucht hatten. "Er schien in sie vernarrt zu sein!", betonte der Informant außerdem.

Getty Images Tom Cruise, "Mission: Impossible"-Star

Instagram / elsina_k Elsina Khayrova im Dezember 2022

Getty Images Tom Cruise bei der Pressekonferenz von "Top Gun: Maverick"

