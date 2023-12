Wagen seiner Kolonne gerammt: Hat sich Joe Biden verletzt?

Ein Schreckmoment für Joe Biden (81)! Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hält sich derzeit im US-Bundesstaat Delaware auf. Am Sonntag hatte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill (72) das Hauptquartier ihres Wahlkampfbüros in Wilmington besucht. Das Paar hatte das Gebäude nach einem Essen mit Mitarbeitern verlassen. Doch kurz darauf kam es vor seinen Augen zu einem Auto-Crash. Hat sich Biden dabei verletzt?

Wie unter anderem CNN berichtet, sei am Sonntag ein Auto in einen Geländewagen der Kolonne des Politikers gefahren. Die beiden Fahrzeuge seien dabei beschädigt worden – es habe einen lauten Knall gegeben. Biden, der sich währenddessen mit Reportern unterhalten hatte, soll jedoch unverletzt sein. Er habe nur überrascht vor dem Fahrzeug gestanden, das seine Kolonne an der Kreuzung abschirmen sollte. Danach wurde er zu seinem Wagen geleitet, in dem seine Frau Jill bereits Platz genommen hatte.

Dem Secret Service zufolge sei der Zusammenprall nicht vorsätzlich gewesen. Es hatte stark geregnet und der Fahrer habe nicht gewusst, dass Biden bei der Veranstaltung war. "Die Wagenkolonne des Präsidenten fuhr ohne Zwischenfälle weiter", heißt es in einer Erklärung gegenüber der New York Times.

Getty Images Die Unfallfahrzeuge in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware

Getty Images Joe und Jill Biden bei ihrer Ankunft im US-Bundesstaat Delaware, Dezember 2023

Getty Images Joe Biden, Juni 2023

