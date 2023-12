Harter Krebskampf: Schauspieler James McCaffrey ist tot

Traurige Nachrichten aus den USA. James McCaffrey war seit Jahrzehnten in der Film- und TV-Branche tätig. Vor allem mit seinen Rollen in der Erfolgsserie Sex and the City, "Viper" oder dem Drama-Streifen "Blind" feierte er große Erfolge. Aber auch Videospiel-Fans dürfte er bekannt sein: Er verlieh dem Hauptcharakter der Gaming-Reihe "Max Payne" seit 2001 seine Stimme. Doch nun werden erschütternde Nachrichten bekannt: James ist tot.

Wie ein Sprecher des Schauspielers bekannt gibt, ist er am vergangenen Sonntag im Beisein seiner engsten Vertrauten gestorben. Laut TMZ sei bei James zuvor eine besonders aggressive Krebsart – ein sogenanntes Multiples Myelom – diagnostiziert worden, an der er schließlich starb. Er wurde 65 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und eine Tochter.

Die Trauer bei seinen Fans, Freunden und seiner Familie ist groß. Viele bekunden im Netz ihre Anteilnahme. "Ich bin zutiefst bestürzt über die traurige Nachricht von James McCaffreys Tod. Wir haben mehr als 25 Jahre lang zusammengearbeitet.[...] Keiner konnte das, was er tat, besser als er", schreibt Sam Lake, der Videospiel-Autor von "Max Payne". Schauspieler Kevin Dillon (58) trauert: "Wir hatten das Glück, dich zu kennen, mein bester Freund. Wir werden dich vermissen!"

Anzeige

Getty Images James McCaffrey, Schauspieler

Anzeige

Getty Images James McCaffrey, Schauspieler

Anzeige

Getty Images James McCaffrey, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de