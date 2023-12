Neues vom Buschfunk: Zieht Sarah Kern ins Dschungelcamp?

Ist sie die nächste Camperin am australischen Lagerfeuer? In den vergangenen Wochen wurde bereits fleißig über die Kandidaten des kommenden Dschungelcamps spekuliert. Einige Teilnehmer stehen nun tatsächlich schon fest – Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher (46) werden auf jeden Fall Down Under um die Krone kämpfen. Bekommen sie dort Gesellschaft von einer bekannten Blondine? Im Buschfunk wird nämlich wieder wild getuschelt!

Denn wie Express aus Kreisen der Produktion erfahren haben will, soll keine Geringere als Sarah Kern (55) ebenfalls mit dabei sein! Den Berichten zufolge sei die Ex von Otto Kern (✝67) schon seit längerer Zeit eine Wunschkandidatin gewesen – nun habe RTL den Deal mit der Designerin eingetütet. Der Sender bestätigte das Gerücht bisher aber noch nicht.

Während die Fans noch auf die Bestätigung weiterer Kandidaten warten, können sie sich zumindest schon über eine Info freuen – denn der Starttermin der 17. Staffel ist bereits bekannt. Am 19. Januar wird das Camp für Cora, Heinz und Co. seine Tore öffnen.

Anzeige

Getty Images Cora Schumacher, TV-Star

Anzeige

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Designerin

Anzeige

RTL / Ruprecht Stempell Sonja Zietlow und Jan Köppen, die "Dschungelcamp 2023"-Moderatoren

Anzeige



