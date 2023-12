So reagiert Demi Lovatos Mutter auf die Verlobung mit Jute$

Freut sie sich für ihre Tochter? Demi Lovato (31) machte im August vergangenen Jahres ihre Beziehung zu Jute$ öffentlich. Seitdem machen die beiden Musiker keinen Hehl mehr aus ihren Gefühlen: Immer wieder zeigen sie ihren Fans in den sozialen Medien, wie glücklich sie zusammen sind. Gerade erst verkündete die einstige Disney-Bekanntheit süße Neuigkeiten: Sie und ihr Liebster haben sich verlobt. Nun meldet sich auch Demis Mutter Dianna zu den freudigen Nachrichten zu Wort!

Unter einem Instagram-Beitrag der Zeitschrift People, in dem über die Verlobung der beiden Turteltauben berichtet wird, lässt Dianna ihrer Begeisterung freien Lauf: "Willkommen in unserer Familie, Jute$. Wir lieben dich so sehr! Und dich liebe ich auch, Demi. Ihr seid das perfekte Paar", schwärmt die Schwiegermama in spe und macht somit klar, wie glücklich sie für ihre Tochter und deren Verlobten ist. Auch Jute$ freut sich über die warmen Worte und bedankt sich mit vielen Herzen bei Dianna.

Kurz nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung postete die "Confident"-Interpretin ein Foto von ihrem dicken Klunker auf Instagram. Dazu schrieb sie: "Ich bin immer noch sprachlos. Letzte Nacht war die beste Nacht meines Lebens und ich kann nicht glauben, dass ich die Liebe meines Lebens heiraten darf!"

Instagram / ddlovato Demi Lovato und ihre Mutter Dianna im Oktober 2019

Getty Images Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

