TV-Bauer Dietrich-Max-Helmut und Marion planen Wiedersehen!

War Dietrich-Max-Helmuts zweiter Versuch, bei Bauer sucht Frau fündig zu werden, erfolgreich? Der Brandenburger hatte zunächst Susanne auf seinen Hof eingeladen. Doch bei ihr hat es einfach nicht gefunkt – sie reiste ab. Deshalb wollte der Hobby-Pferdebauer anschließend auch seiner Bewerberin Marion eine Chance geben. Nach ein paar Tagen ist ihr erstes Kennenlernen aber schon wieder vorbei. Wollen sie sich wiedersehen?

In der vergangenen Folge des Flirt-Formats kamen Dietrich-Max-Helmut und seine Hofdame auf ihre Gefühle füreinander zu sprechen. "Mir geht es supergut hier bei dir. Ich genieße das", erzählte Marion. Sie fühle sich sehr wohl an seiner Seite. Dem Ponybesitzer geht es ähnlich: "Was wir bis jetzt zusammen gemacht haben, hat mir sehr gut gefallen." Sie wollen sich auf jeden Fall wiedersehen. Die 61-Jährige hat den einstigen Weltrekordhalter sogar eingeladen, sich auch mal ihr Zuhause anzuschauen. "Die Marion ist eine ganz besondere Frau. Die muss man einfach gernhaben, weil sie ganz fantastisch ist", findet der 70-Jährige.

Ob es für Liebe reicht, wird die Zeit zeigen. "Das wäre der krönende Abschluss, wenn es so weiterläuft, wie wir beide uns das wünschen. Dann werden wir alt und grau zusammen, gemeinsam für den Rest des Lebens", freut sich Marion.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Dietrich-Max-Helmut und Susanne

Anzeige

RTL Dietrich-Max-Helmut, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Marion, Dietrich-Max-Helmut und Susanne beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de