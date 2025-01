Hans und Elke von "Bauer sucht Frau" haben sich getrennt

Traurige Nachrichten für Bauer sucht Frau-Fans: Hans und Elke von der 19. Staffel der beliebten Kuppelshow haben sich überraschend getrennt. Auf Instagram verkündet der Pferdewirtschaftsmeister die traurigen Neuigkeiten und erklärt, dass die beiden trotz gegenseitiger Liebe und Verbundenheit keine gemeinsame Zukunft mehr sehen. "Elke und ich haben uns in beiderseitigem Einvernehmen getrennt", schreibt der Landwirt und betont, dass es "unüberwindbare Themen" gebe, die eine Beziehung unmöglich machen.

Die Fans der Datingshow zeigen sich schockiert über das Liebes-Aus. Für sie waren Hans und Elke ein echtes Traumpaar im "Bauer sucht Frau"-Universum. "Das ist ja eine sehr traurige Nachricht. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute für die Zukunft", "Oh nein. Das tut mir sehr leid für euch beide. Aber vielleicht bleibt eine innige Freundschaft" oder "Unglaublich schade. Ihr seid und bleibt aber ganz tolle und wunderbare Menschen", lauten nur einige der betrübten Nachrichten in der Kommentarspalte.

Ein möglicher Grund für das Liebes-Aus könnten die äußeren Umstände gewesen sein. Hans lebt auf seinem Hof in der Eifel, während Elke ihre Heimat in Unterfranken hat – eine Distanz von rund 400 Kilometern trennte die beiden. Zwar war geplant, dass Elke zu Hans zieht, doch offenbar konnten sie diese Pläne nicht verwirklichen. In seinem Statement auf Social Media spricht Hans trotz allem nur positiv über Elke: "In [ihr] habe ich einen wertvollen und liebevollen Menschen kennen und lieben gelernt."

RTL / Markus Nass Hans und Elke, "Bauer sucht Frau"-Paar 2023

RTL / Stefan Gregorowius Elke und Hans bei "Bauer sucht Frau" 2023

