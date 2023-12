Ex flirtet nach Trennung: Kyle Richards flieht nach Mexiko!

Kyle Richards hat genug von den Schlagzeilen! Schon seit Monaten steht die Real Housewives-Bekanntheit im Scheinwerferlicht – Grund dafür ist ihr Liebesleben. Die Ehe der US-Amerikanerin mit Mauricio Umansky war nämlich nach 27 Jahren zu Ende gegangen. Und ihr Ex ist seit der Trennung kein Kind von Traurigkeit: Der Immobilienmakler flirtete öffentlich schon mit mehreren Frauen. Kyle will sich das nun nicht weiter ansehen und flüchtet in den Urlaub!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Beauty am Dienstag einen Einblick in ihre Auszeit. Kyle posiert vor einer romantischen Kulisse – im Hintergrund geht die Sonne in warmen Farben über dem Meer unter. Zu dem Schnappschuss schreibt die vierfache Mutter: "Manchmal müssen wir der Realität einfach ein wenig entfliehen!" Ob sie sich damit auf die aktuelle Situation anspielt?

Aber nicht nur Mauricio sorgte in den vergangenen Monaten für Flirtgerüchte. Auch über Kyles Beziehungsstatus wurde gemunkelt – ihr wurde eine Liebelei mit Morgan Wade (29) angedichtet. Angeblich sind die beiden Frauen aber nur sehr gute Freundinnen.

Anzeige

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky

Anzeige

Getty Images Kyle Richards, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de