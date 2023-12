Text abgelesen: Tim Bendzko enttäuscht "Masked Singer"-Fans!

Ist das etwa unfair? Aktuell singen bei The Masked Singer wieder maskierte Promis auf der großen Showbühne und versuchen dabei nicht, erkannt zu werden. Wöchentlich wird aber einer der Kandidaten von den Zuschauern rausgewählt und muss seine Identität preisgeben. In der vergangenen Sendung entpuppte sich Klaus Claus als der Sänger Tim Bendzko (38). Dass Tim heimlich seinen Liedtext in seinem geräumigen Kostüm verborgen hat, finden aber nicht alle Zuschauer toll!

"Die lesen im Kostüm die Texte ab? Ziemlich enttäuschend", beschwert sich ein Zuschauer auf Instagram und auch anderen gefiel Tims niedergeschlagenes Auftreten nach der Demaskierung nicht. Ein weiterer User schließt sich dem an: "Dafür, dass ein Sänger unter der Maske war, bin ich von der Performance enttäuscht. Außerdem finde ich das mit den Texten gemein, weil ich glaube, dass man in engen Masken, wie zum Beispiel der Eisprinzessin, keine Texte anbringen kann." Diese Meinung teilt aber nicht jeder. Ein Fan nimmt Tim in Schutz: "Warum müssen einige immer rummeckern? Er war krank und erschöpft nach der Demaskierung. Ich finde es verständlich, dass er keine Freudensprünge im Interview gemacht hat."

Dabei ist der Singer-Songwriter gar nicht mal der Einzige, der während seiner Auftritte immer mal wieder auf seinen Liedtext gespickt hat. Inka Bause, die in der vergangenen Staffel im Toast gesteckt hatte, hatte ihre ausgedruckten Zeilen ebenfalls in ihre geräumige Maske geklebt.

