Damit offiziell? Diogo Sangre knutscht mit mysteriöser Frau!

Ist er tatsächlich wieder in festen Händen? Diogo Sangre (29) hatte sich im Juni von seiner Freundin Julia Bee getrennt und genießt seitdem sein Singleleben. Doch seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass der Ex on the Beach-Kandidat eine neue Frau in seinem Leben hat – im Netz teilte er beispielsweise verdächtige Fotos, auf denen er die Hand einer Dame hält. Jetzt scheint Diogo die Liebesgerüchte selbst zu bestätigen!

In seiner Instagram-Story teilt der Realitystar einen süßen Schnappschuss mit einer unbekannten Frau. Darauf stehen die beiden eng umschlungen auf einem Platz in Lissabon und knutschen ganz ungeniert miteinander rum! Offenbar will Diogo seine neue Liebe jetzt nicht mehr verstecken – wird er bald auch verraten, um wen es sich bei der mysteriösen Lady handelt?

Aktuell ist der 29-Jährige bei der ersten Staffel von Forsthaus Rampensau zu sehen, die vor ein paar Monaten gedreht wurde. Dort bändelte er zunächst mit Beauty & The Nerd-Bekanntheit Beverly an. Kurz danach funkte es aber zwischen ihm und Gina-Lisa Lohfink (37) – die beiden waren sogar zusammen auf einem Date und knutschten. Durch Diogos neue Kussfotos wird aber klar, dass aus den beiden kein Paar wurde.

TVNOW / Markus Hertrich Diogo Sangre, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

ActionPress Diogo Sangre, Realitystar

RTL / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

