Danny Cipriani bestreitet, seine Frau betrogen zu haben

Danny Cipriani (36) ist kein Fremdgänger! Die Ehe des Rugby-Spielers scheiterte im November dieses Jahres. Der Sportler und Victoria Rose hatten 2021 geheiratet – die Trennung war für viele Fans überraschend. Es kamen die Gerüchte auf, dass der Brite seine damalige Partnerin betrogen habe und die Tänzerin Jowita Przystał datet. Jetzt meldet Danny sich persönlich zu den Spekulationen und streitet alles ab.

In seiner Instagram-Story bezog der 36-Jährige Stellung zu den Vorwürfen. "Ich schreibe dies in der Hoffnung, dass es dem absoluten Unsinn ein Ende setzt, der von zahlreichen Reportern geschrieben wird und der alarmierend an Schwung zu gewinnen scheint." Anschließend nannte Danny den Grund für das Liebes-Aus von ihm und Victoria: "Ich habe mich von meiner Frau getrennt, weil es ganz einfach der beste Weg für uns beide war. Ich bin nicht fremdgegangen, niemand hat 'irgendwelche Texte gesehen' [...]." Außerdem fügte er hinzu, dass er Jowita nicht date.

Was seine Ex wohl dazu sagt? Immerhin habe sie es nicht gut gefunden, dass er öffentlich über ihre Trennung auspackte. "Ich verstehe nicht ganz, warum Daniel seinen Beziehungsstatus auf Instagram breittreten muss. Ich habe nicht um so einen Eingriff in meine Privatsphäre gebeten", erklärte Victoria via Instagram.

Instagram / victoriarosecipriani Victoria Rose und Danny Cipriani im Oktober 2023

Instagram / dannycipriani87 Danny Cipriani im Januar 2021

Instagram / victoriarosecipriani Danny Cipriani und Victoria Rose im Februar 2023

