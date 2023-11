Victoria versteht Danny Ciprianis Trennungs-Statement nicht

Das war wohl nicht mit ihr abgesprochen! Danny Cipriani (36) und Victoria Rose hatten sich im August 2020 verlobt. Im April 2021 war es dann auch endlich so weit gewesen und die beiden hatten sich still und heimlich das Jawort gegeben. Doch nun ging ihre Ehe in die Brüche: Der Rugby-Spieler gab in einem Statement im Netz bekannt, dass er und die Beauty nicht mehr länger ein Paar sind. Dass Danny das nun öffentlich gemacht hat, passt Victoria aber offenbar gar nicht!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 42-Jährige jetzt ebenfalls zu Wort. "Ich verstehe nicht ganz, warum Daniel seinen Beziehungsstatus auf Instagram breittreten muss", gibt die zweifache Mama zu. "Ich habe nicht nach so einem Eingriff in meine Privatsphäre gebeten", stellt sie klar und bittet ihre Fans darum, ihr etwas Ruhe in dieser schwierigen Zeit zu gönnen. Demnach will die Verflossene des Sportlers die Trennungsgründe erst einmal für sich behalten.

Danny möchte über das Liebes-Aus dagegen kein Stillschweigen bewahren. "Victoria und ich haben uns zusammengesetzt und haben uns dazu entschieden, uns nach fast vier Jahren Ehe voneinander zu trennen", berichtete er in seiner Story und stellte klar, dass er seiner Ex nach wie vor nur das Beste wünsche.

Victoria Rose im September 2023

Danny Cipriani im November 2022

Danny Cipriani und Victoria Rose im Februar 2023

