Ex-Monrose-Sängerin Mandy Capristo trauert um ihren Capone!

Er war immer an ihrer Seite! Der Mops namens Capone war jahrelang ein treuer Begleiter von Mandy Capristo (33). Allerdings litt er unter einer schweren Krankheit – ein Tumor wurde bei ihm diagnostiziert. Im Netz veröffentlichte die Monrose-Musikerin Updates zu dem gesundheitlichen Zustand ihres Hundes. Doch der Kleine konnte die Erkrankung nicht besiegen und verstarb vor Kurzem. Nun nimmt Mandy schweren Herzens von ihrem Capone Abschied!

In ihrer Instagram-Story teilt die Sängerin ein Foto, auf dem sie die Pfote des Vierbeiners hält und überbringt die traurige Nachricht so ihren Fans: "Ich habe gerade meinen besten Freund verloren." Monatelang bangte Mandy um das Leben ihres Hundes. "Ich habe noch nie jemanden so geliebt wie ich dich, lieber Capone", schreibt sie in der Story weiter und gedenkt damit ihrer Fellnase.

Ob ihr Freund sie in dieser Zeit unterstützt? Ihre Follower sind derzeit besorgt, ob die Romanze mit dem Italiener noch existiert. Mandy löschte vor ein paar Wochen alle Pärchenbilder. Ob die Beziehung tatsächlich in die Brüche gegangen ist oder die Brünette sich einfach nur dazu entschieden hat, das Liebesglück nicht mehr öffentlich zu zeigen, ist bislang unbekannt.

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo mit ihrem Hund Capone

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo mit ihrem Hund und ihrem neuen Freund

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo mit ihrem Freund in Portugal

