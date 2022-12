Liebeskrise? Mandy Capristo löscht alle Pärchen-Pics im Netz

Mandy Capristo (32) beunruhigt ihre Fans! Die Sängerin lässt ihre Follower nur vereinzelt an ihrem Liebesleben teilhaben: Im Februar vergangenen Jahres verkündete sie, dass sie schon seit Längerem an einen italienischen Geschäftsmann vergeben sei. Vor wenigen Wochen berichtete das einstige Monrose-Mitglied außerdem, das sie zu ihrem Liebsten nach Mailand ziehe. Doch jetzt müssen ihre Fans feststellen: Mandy hat alle gemeinsamen Fotos mit ihrem Partner gelöscht!

Auf Instagram hatte Mandy über die vergangenen Monate immer wieder kleine Einblicke in ihre gemeinsame Zeit mit ihrem Freund gewährt: Ein Foto zeigen sie etwa beim Urlaub in Portugal – mit geschlossenen Augen genießt die Musikerin darauf einen Kuss ihres Liebsten. Doch all die Schnappschüsse sind plötzlich vom Profil der 32-Jährigen verschwunden! Ob es eine Krise gibt oder Mandy die Bilder einfach nur nicht mehr öffentlich teilen möchte, bleibt indes unklar.

Zuletzt schwelgte Mandy in Erinnerungen – und zwar in musikalischen: Denn ihr Bandprojekt Monrose feierte 16-jähriges Jubiläum. "All die Texte waren feministischer, als die Zeit verstanden hätte", ließ sie diesen Abschnitt ihrer Karriere Revue passieren.

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo mit ihrem Freund in Portugal

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo, Ex-Monrose-Mitglied

Getty Images Monrose beim Comet 2010

