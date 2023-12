Fans sind entsetzt: Cathy Hummels zeigt ihre sterbende Oma

Diese Fotos sorgen für Kritik. Cathy Hummels (35) hält ihre Follower stets auf dem Laufenden. In der Vergangenheit hatte die Moderatorin niedliche Schnappschüsse ihres Sohnes und anderer Familienmitglieder geteilt. Doch vor wenigen Wochen entschied sie sich, ihren Nachwuchs nicht mehr der Öffentlichkeit zu präsentieren. Einblicke in ihr Leben will die Ex-Frau von Mats Hummels (35) ihren Fans weiterhin geben. Doch Cathys neuester Netz-Beitrag sorgt jetzt für großes Entsetzen.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die 35-Jährige Aufnahmen, auf denen sie mit ihrer Großmutter zu sehen ist. Die Schnappschüsse schockieren Cathys Fans, da ihre Oma im Sterben liegt. "Das ist jetzt nicht dein Ernst! Ich bin total entsetzt! Ich bin Altenpflegerin und Sterbebegleiterin, lösch' dieses Bild und gib der Frau Privatsphäre um Himmels Willen", regt sich eine Userin auf. Andere Nutzer schließen sich dieser Meinung an und schreiben entrüstet: "Man sollte sowas doch nicht auf Insta posten! Die liegt da fast tot – und man zeigt sowas, unglaublich."

Es ist nicht das erste Mal, dass Cathy öffentlich kritisiert wird. Nach der Scheidung von Mats hatte die einstige Spielerfrau den Hochzeitsanzug des Kickers versteigert. Viele fanden die Aktion unmöglich. "Und du denkst, Cathy kann sich selbst nicht toppen? Einfach unangenehm, dieser Beitrag!", lautete ein Instagram-Kommentar.

