Frisch verheiratet: Greta Gerwig und Noah in NYC unterwegs

Ihr erster Tag als Ehepaar! Barbie-Regisseurin Greta Gerwig (40) und Noah Baumbach sind bereits seit rund zwölf Jahren ein Paar. 2019 hatten die beiden Filmemacher erstmals Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen, Anfang dieses Jahres kam ihr zweites Kind dazu. Verheiratet waren die beiden bis dato noch nicht – am Dienstag gaben sie sich aber still und heimlich das Jawort. Nun lassen sich Greta und Noah zum ersten Mal als verheiratetes Pärchen in der Öffentlichkeit blicken!

Einen Tag nach ihrer Trauung genießen die 40-Jährige und ihr Partner einen entspannten Tag in Zweisamkeit. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, laufen sie händchenhaltend durch die Straßen und wirken total entspannt. Was auf den Schnappschüssen auch gut zu erkennen ist: Gretas Ehering! An ihrer Hand funkelt ein edler Klunker in goldener Fassung.

Ihren großen Tag feierten die Drehbuchautorin und der 54-Jährige auf eine ganz ungewöhnliche Art. Nachdem sie sich in einem Rathaus im Big Apple das Eheversprechen gegeben hatten, ging es nicht etwa in ein Restaurant oder eine Partylocation, sondern zu einem Konzert. Wie Page Six berichtete, rockten Greta und Noah in ihren schicken Hochzeitsoutfits eine Show von Musiker Billy Joel (74).

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig, Regisseurin

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig und Noah Baumbach

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig und ihr Mann Noah Baumbach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de