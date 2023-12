"Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig hat ihren Noah geheiratet!

Sie haben Ja gesagt! Greta Gerwig (40) kann auf ein tolles Jahr zurückblicken: Mit dem Barbie-Film, bei dem sie Regie geführt hatte, feierte sie auf der ganzen Welt Mega-Erfolge und schrieb Geschichte. Aber auch privat läuft es bei der US-Amerikanerin super. Seit fast zwölf Jahren ist sie mit Noah Baumbach zusammen und hat bereits zwei Kinder mit ihm. Nun setzen die beiden ihrer Liebe auch endlich die Krone auf: Greta und Noah sind verheiratet!

Das berichtet nun Page Six. Demnach sollen die 40-Jährige und ihr Partner sich am Dienstag im kleinen Kreise in einem Rathaus in New York das Jawort gegeben haben. Eine große Hochzeitsparty gab es danach wohl nicht – stattdessen zelebrierte das frisch vermählte Ehepaar bei einem Billy Joel (74) Konzert, bei dem sie Leuten überglücklich von ihrer Trauung erzählt haben sollen. "Sie haben beide gestrahlt und gefeiert. Sie sind so glücklich", erzählt ein Insider.

Zu diesem Anlass wählten die Drehbuchautorin und der Filmemacher auch besondere Outfits, wie auf Konzertfotos von Daily Mail zu sehen ist. Greta strahlte in einem weißen Blazer mit edler Brosche und einem passenden Plissee-Rock. Ihr Mann trug einen dunkelblauen Anzug mit einer gemusterten Krawatte.

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig und Noah Baumbach

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig und ihr Mann Noah Baumbach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de