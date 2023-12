Kader Loth und ihr Isi haben "Temptation Island" bestanden!

Es ist vorbei! Kader Loth (50) und ihr Ehemann Ismet Atli, genannt Isi, gehörten zum diesjährigen Cast der Temptation Island-V.I.P.-Staffel. Nach 15 Jahren Beziehung wagten die beiden damit eine neue Herausforderung und stellten ihre Ehe auf der Insel der Versuchung auf die Probe. Nach den Temptation-Dates trifft das Paar bei dem finalen Lagerfeuer aufeinander. Konnten Kader und Isi das Experiment erfolgreich abschließen?

Vor den Augen von Moderatorin Lola Weippert (27) fallen sich die TV-Ikone und ihr Partner freudestrahlend in die Arme. Trotz all der Wiedersehensfreude ist Kader mit dem Verhalten ihres Liebsten während der Show nicht ganz d'accord. Er habe festgelegte Grenzen überschritten. Dennoch konnte das Format keinen Keil zwischen die beiden treiben und sie verlassen als verliebtes Ehepaar das letzte Lagerfeuer. "So kann man Temptation mit einem guten Gewissen verlassen", schließt Kader die TV-Erfahrung zufrieden ab.

Für den Unternehmer und seine Frau scheint das Experiment aber noch nicht ganz Geschichte zu sein. Nach der Ausstrahlung der Show gibt es Klärungsbedarf. "Nach jeder Folge streiten wir uns immer. Aber was willst du machen, das ist das Konzept", verrät die 50-Jährige gegenüber Promiflash.

Ismet Atli und Kader Loth

Ismet Atli und Kader Loth

Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

