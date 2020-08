Wie steht es um das Verhältnis zwischen Alyssa Milano (47) und Shannen Doherty (49)? Es ist ein offenes Geheimnis, dass es bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel der Kultshow Charmed zu Reibereien zwischen den beiden Schauspielerinnen kam. Die Gründe für die Differenzen, die letztendlich zu Shannens Ausstieg aus der Mysterie-Serie führten, wurden nie eindeutig geklärt. Jetzt haben die Co-Stars der beiden Streithähne – Rose McGowan (46) und Holly Marie Combs (46) – aber aus dem Nähkästchen geplaudert. Sie verrieten auch, ob sich Alyssa und Shannen tatsächlich nicht leiden können.

Während eines fast einstündigen Live-Chat-Videos auf Instagram hat ein neugieriger Fan die beiden Serienstars gefragt, ob sich Alyssa und Shannen wirklich hassen würden. Die prompte Antwort von Rose: "Ja, da bin ich mir ziemlich sicher." Kurz danach scherzte die gebürtige Italienerin, dass doch bitte niemand Holly verraten solle, dass sie das gerade gesagt hätte. Ihre Gesprächspartnerin, die die Bitte natürlich mithörte, erwiderte nichts, konnte sich aber ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Auch wenn Alyssa und Shannen im Clinch liegen, so richtete die "Wer ist hier der Boss?"-Bekanntheit ihrer ehemaligen Kollegin im vergangenen Februar einen liebevollen Tweet an Shannen. Der Grund: Damals wurde öffentlich, dass Letztere erneut an Brustkrebs erkrankt ist.

Anzeige

Getty Images/Michael Loccisano; Getty Images/Frederick M. Brown Collage: Rose McGowan und Holly Marie Combs

Anzeige

Getty Images Shannen Doherty und Holly Marie Combs bei einem Event in West Hollywood im April 2012

Anzeige

Getty Images Alyssa Milano im Februar 2019

Anzeige

Wusstet ihr von der Fehde zwischen Alyssa und Shannen? Ja, natürlich! Nein, ich bin geschockt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de