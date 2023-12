Mette-Marit an Covid erkrankt: Ihr Haakon gibt ein Update!

Neue Details zu Mette-Marits (50) Gesundheitszustand! Am Mittwoch wurde bekannt, dass die norwegische Kronprinzessin zum zweiten Mal an Corona erkrankt ist. Für die Blondine bedeutet das ein hohes Risiko – denn sie leidet bereits seit Jahren an einer schweren Lungenfibrose. Ein Update aus dem Palast über ihren Zustand gab es zunächst noch nicht. Doch nun gibt ihr Ehemann Haakon (50) etwas preis!

Am Mittwoch hätte das royale Paar eigentlich gemeinsam einen Gottesdienst besuchen sollen. Der Thronfolger erschien jedoch alleine zu dem Event – und sprach kurz und knapp über die Infektion seiner Ehefrau."Es geht ihr gut", versicherte der Vater von zwei Kindern den Journalisten, wie die norwegische Presseagentur NTB berichtet.

Es ist leider nicht das erste Mal, dass Mette-Marit gesundheitsbedingt einen Termin absagen musste. Schon im vergangenen Jahr war das vorgekommen – unter anderem hatte sie im September 2022 eine Veranstaltung abbrechen müssen, weil es ihr wegen ihrer starken Medikamente so schlecht gegangen war.

Instagram / Det kongelige hoff / NTB Kronprinzessin Mette-Marit

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwege

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen

