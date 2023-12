Mit wem vergnügt sich "Forsthaus Rampensau"-Flocke im Bett?

Hier geht es zur Sache! Seit einigen Wochen läuft die erste Staffel der deutschen Version von Forsthaus Rampensau. Die verbliebenen prominenten Paare stellen sich in einer Selbstversorgerhütte täglichen Challenges, um am Ende das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro abzusahnen. Diogo Sangre (29) und Gina-Lisa Lohfink (37) scheinen das Ziel allerdings etwas aus den Augen verloren zu haben. Kevin Platzer alias Flocke tut es ihnen nun gleich...

Eine aktuelle Joyn-Vorabmeldung zur fünften "Forsthaus Rampensau Germany"-Folge hat es in sich! In der Nacht hat sich nämlich etwas getan – oder vielleicht sogar geregt? "Elsa und Flocke haben zusammen in einem Bett geschlafen", informiert Jada Karabas (19) verdutzt die anderen Hüttenbewohner. Matthias Mangiapane (40) ist die Verwirrung ebenfalls ins Gesicht geschrieben: "Diogo und Gina-Lisa haben zusammen im Bett gelegen und ein bisschen rumgeknutscht [...]. Aber dass jetzt auf einmal die anderen beiden..."

Könnte es also sein, dass sich zwischen dem Reality-TV-Casanova und der einstigen Germany's Next Topmodel-Kandidatin ein richtiger Flirt anbahnt? Elsa Latifaj gibt zumindest preis, wie es zu dem spontanen Sleepover gekommen sei. "Flocke und ich haben gesagt, dass wir hier generell niemanden kennenlernen wollen und dann kam es doch anders", erklärt sie verheißungsvoll.

Joyn Gina-Lisa Lohfink, Diogo Sangre, Elsa Latifaj und Flocke bei "Forsthaus Rampensau"

ProSieben / Richard Hübner Elsa Latifaj, GNTM-Kandidatin 2023

Joyn Flocke und Elsa Latifaj bei "Forsthaus Rampensau Germany"

