Beverly adé! "Forsthaus Rampensau"-Diogo hat neuen Flirt

Hat er etwa schon genug von ihr? Gemeinsam mit seinem Reality-TV-Kollegen Kevin Platzer alias Flocke nimmt Diogo Sangre (29) an dem neuen Trash-Format Forsthaus Rampensau teil. Doch statt sich auf die spannenden Challenges zu konzentrieren, hat der Ex von Vanessa Mariposa (30) anscheinend nur Augen für seine Kontrahentin Beverly. Ist der Flirt nun wieder vorbei? Diogo scheint an einer anderen Dame Gefallen gefunden zu haben – und zwar Gina-Lisa Lohfink (37)!

"Gina-Lisa ist hot, ganz einfach", gibt der 29-Jährige schmunzelnd in der morgen erscheinenden Folge von "Forsthaus Rampensau" zu. Dass Diogo anscheinend seinen Flirt mit Beverly vergessen hat, fällt auch Gina-Lisa selbst auf: "Seitdem wir eingezogen sind, ist Diogo nicht mehr mit Beverly zusammen oder mit anderen ..." Die Unterstützung seines Kumpels scheint der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer auf jeden Fall zu haben. "Sie ist genau Diogos Typ Frau", so Flocke.

Was sich zwischen den beiden in der Show entwickelt, bleibt abzuwarten. In der ersten Vorschau wurde aber bereits deutlich: Bei "Forsthaus Rampensau" wird es noch heiß hergehen. Sowohl Flocke als auch Diogo scheinen sich im Laufe des Formats mit der einen oder anderen Dame im Bett zu vergnügen – ob es sich dabei um Gina-Lisa handelt?

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis "Beauty & The Nerd"-Kandidatin Beverly

Anzeige

Joyn Diogo Sangre und Gina-Lisa Lohfink bei "Forsthaus Rampensau"

Anzeige

ActionPress Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de